Alanyaspor'da Lokman Gör şoku! 6 ay yok
Alanyaspor'un yeni transferi Lokman Gör, Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı. Oyuncunun sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu ve sahalardan 6 ay uzak kalacağı açıklandı.
Alanyaspor'un yeni transferi Lokman Gör, Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanmıştı. MR'ı çekilen oyuncunun sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu ve sahalardan 6 ay uzak kalacağı öğrenildi.
İşte Alanyaspor'un resmi sitesinden yapılan açıklama;
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Geçmiş olsun Lokman
Takımımızın Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Lokman Gör'ün bugün Ankara'da çekilen MR'ında, sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edildi. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Lokman Gör, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak."
Lokman Gör, BB Erzurumspor'dan 18 Temmuz tarihinden Alanyaspor'a transfer olmuştu.
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