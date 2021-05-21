Alanyaspor'da ilk ayrılık
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Alanyaspor'da ilk ayrılık

Alanyaspor'da ilk ayrılık
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de sezonu 60 puanla 7. olarak tamamlayan Aytemiz Alanyaspor'da ilk ayrılık geldi.

Süper Lig'de sezonu 60 puanla 7. olarak tamamlayan Aytemiz Alanyaspor'da ilk ayrılık geldi. Orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, Akdeniz ekibinden ayrıldığını açıkladı.

Sezon ortasında Alanyaspor ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, takımdan ayrıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

"ALANYASPOR'A BAŞARILAR DİLERİM"

Takımla sözleşmesini karşılık olarak fesheden Acar, yaptığı paylaşımda, "Bugün itibariyle Alanyaspor kulübüyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız, Alanyaspor'a başarılar dilerim. Şimdi daha çok çalışma zamanı" dedi.

Acar, 1 kupa 4 lig maçı olmak üzere toplam 5 maçta turuncu-yeşilli formayı giydi.

(Erdal Anak/İHA)

Alanyaspor'da ilk ayrılık
Alanyaspor'da ilk ayrılık
Alanyaspor'da ilk ayrılık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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