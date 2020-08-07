Alanyaspor'da hedef, giden oyuncuların yerine daha iyilerini almak Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, takımdan ayrılan oyuncuların yerini daha iyi isimlerle dolduracaklarını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, takımdan ayrılan oyuncuların yerini daha iyi isimlerle dolduracaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Alanyaspor'un transfer politikası ve Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıkladığı harcama limitlerine ilişkin görüşlerini aktardı.

Ayrılacak ve yeni gelecek isimler olacağına dikkati çeken başkan Çavuşoğlu, transfer konusunu hocalarıyla istişare edeceklerini dile getirdi.

Takımda kalmak isteyenleri tutmayı amaçladıklarını belirten Çavuşoğlu, "Tabii bizim de değerlendirmediğimiz oyuncular olabilir. Bunlar gayet normaldir. Serbest kalan bazı oyuncular da başka takımlara gitmek üzere. Daha önce futbolcularımızla da konuştuk. 'Burada kalmak isteyenlere kapımız açık.' dedik. Gitmek isteyenlerin zaten önünü kapayamayız. Oyuncunun sözleşmesi bitmişse, bizde gelen ağam, giden paşam olur." ifadelerini kullandı.

"Herkesin içi rahat olsun"

Takımda ne zaman ihtiyaç olsa transfer yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar biz gerekli transferleri yaptık. Herkesin içi rahat olsun. Bundan sonra da en iyi şekilde yapmaya devam ederiz. Bunu dengeleyeceğiz. Aldığımız oyuncularda bugüne dek ne yaptık? Gelenler, giden oyuncunun hep bir üstündeydi. Bundan sonraki süreçte de hep böyle olacak. Bulunduğumuz noktadan ve ligi ilk 5'te bitirmemizden de belli. Yani bugüne dek giden oyuncuların yerine hep daha iyileri geldi. Bundan sonra da inşallah böyle yapmaya gayret edeceğiz."

"Herkes kendi görüşünü açıklayacak"

Çavuşoğlu, harcama limitlerinin belirlenmesine Alanyaspor Kulübü olarak karşı olmadıklarını, karşı olan kulüplere ise saygı duyduklarını söyledi.

"Her kulüp kendi kararlarını verir" diyen Çavuşoğlu, "Takımlar kendi limitlerini kendi ayarlayabiliyor. Az gelir, çok gelir, onlar diğer kulüplerin bileceği bir şey. Bizim kendimize göre sıkıntımız olmayacağını düşünüyorum. Tabii herkes kendine göre konuşacak, hakkını savunacak. Bunlar olağan şeyler. Biz onlara müdahil olmayız. Herkes kendi görüşünü açıklayacak, kendi kulübüne göre, kendi hesabına göre açıklamalarını yapacak. Buna dahil olan da olacak, olmayan da olacak. Bunlar normal şeyler." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA