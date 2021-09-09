Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Takım daha kaliteli, kulübe daha zengin
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Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Takım daha kaliteli, kulübe daha zengin

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Takım daha kaliteli, kulübe daha zengin
Demirören Haber Ajansı / Ceren Şahin - Haberler | Spor

AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Nijeryalı stoper Chidozie Awaziem transferinin ardından tamamlanan kadroya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Nijeryalı stoper Chidozie Awaziem transferinin ardından tamamlanan kadroya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Çavuşoğlu, "Takımımızın geçen yıl ve önceki yıldan daha kaliteli bir futbolcu kadrosuna sahip olduğunu, kulübesinin de daha zengin olduğunu düşünüyorum. Şu an tek sorun oyuncuların birbirlerine uyum sağlaması" dedi.

Aytemiz Alanyaspor, Emre Akbaba'nın ardından son olarak Boavista'dan 24 yaşındaki Chidozie Awaziem'i renklerine bağladı ve transfer sezonunu kapattı. Nijerya Milli Takım forması da giyen genç stoper dün Alanya'ya gelerek resmi sözleşmeyi imzaladı. Bugün de Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törenle birlikte transfer duyuruldu. Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Awaziem transferiyle birlikte tamamlanan takım kadrosunu da değerlendirdi.

Takımın kaliteli bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, "Bir kulüpte giden ve gelen oyuncular olur. Kiralık oyuncular olur geri gidecek, süresi bitince sözleşme imzalamayanlar olacak. Daha büyük kulübe gitmek isteyenler gelecek. Bu dünyanın her yerinde böyle. Ama ben takımımızın geçen yıl ve önceki yıldan daha kaliteli bir futbolcu kadrosuna sahip olduğunu, kulübesinin de daha zengin olduğunu düşünüyorum. Şu an tek sorun oyuncuların birbirlerine uyum sağlaması. Futbolcularımız birbirlerine uyum sağladığı zaman sorunlar çözülmüş olacak. Bunu da en kısa sürede teknik heyetimiz sağlayacak. Çalışmalarını yapıyorlar. Onların görevi bu. Sonrasında da takımımızın oynanan futbolu, futbolcu kalitesini sahaya en iyi şekilde yansıtacağına inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde bunu hep birlikte göreceğiz" dedi.

- Antalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceren Şahin

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