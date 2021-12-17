Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, koşan adama misafir oldu

UŞAK (İHA) - Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 'Koşan Adam' lakaplı ultra maraton sporcusu Akın Yeniceli'nin daveti üzerine Uşak'a giderek çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Uşak'ta ilk olarak 'Koşan Adam' lakaplı ultra maraton sporcusu Akın Yeniceli ve ailesinin evinde kahvaltıya misafir oldu. Daha sonra Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin'i ziyaret eden Çavuşoğlu, burada bir süre sohbet ettikten sonra Uşak Spor Lisesi'nde öğrencilerle söyleşide bir araya geldi. Çavuşoğlu, ardından Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile bir araya geldi.

Ziyaretlerde çeşitli hediyeler alan Hasan Çavuşoğlu, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin'e Alanyaspor forması hediye etti. - ANTALYA