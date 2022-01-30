Alanya'da Tuncer Salihoğlu Kızılalan Dağ Bisikleti Şampiyonası yapıldı

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde Tuncer Salihoğlu Kızılalan Dağ Bisikleti Şampiyonası yapıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tuncer Salihoğlu Kızılalan Dağ Bisikleti Şampiyonası, Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi ev sahipliğinde Kızılalan'daki ormanlık alanda gerçekleştirildi.

Erkeklerde elit kategoride Abdülkadir Kelleci, 23 yaş altında Ahmet Can Akpınar, gençlerde Emre Yuca, 17 yaş altında Muhammed Ali Sünbül, 15 yaş altında Eren Geçim, master +35'te Turgut Germen ve master +45'te Aşkın Çiçek birinci oldu.

Kadınlarda ise elit kategoride Pelin Altekin, gençlerde Ekin Ereke, 17 yaş altında Emine Irmak Sezer ve 15 yaş altında Zeynep Bayram birinciliği elde etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu hafta bisiklet ailesinin şenlik haftası olduğunu söyledi.

Sezonun ilk yarışını Alanya'da başlattıklarını aktaran Müftüoğlu, "Yeni dönemin ilk resmi müsabakası için buradayız. Kalabalık bir ekiple dağ bisikletinin ilk yarışının startını verdik." diye konuştu.

Türkiye'de dağ bisikleti yarışlarının Alanya'da ilk kez yapıldığını hatırlatan Müftüoğlu, burada dağ bisikleti yarışlarını devam ettireceklerini ifade etti.