Al-Nassr'a Transfer Olan Maicon, İstanbul'dan Ayrıldı

Galatasaray'dan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Brezilyalı futbolcu Maicon, İstanbul'dan ayrıldı.

Al-Nassr'a Transfer Olan Maicon, İstanbul'dan Ayrıldı

Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Maicon, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına transfer oldu. Daha önce Başkan Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcularla vedalaşan 30 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul'dan ayrıldı.

GALATASARAY'DA 6 GOL ATTI

Atatürk Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'a giden Maicon'u burada gören vatandaşlar, başarılı futbolcu ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Maicon, Galatasaray formasıyla oynadığı 57 maçta 6 gol atıp, 1 de asist yaptı.

Kaynak: İHA
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