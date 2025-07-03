Al Ittihad Fenerbahçe maçı ne zaman?
Al Ittihad, 23 Temmuz tarihinde Portekiz'de Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı. Al Ittihad Fenerbahçe maçı ne zaman?
Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, Portekiz'de Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Al-Ittihad, yeni sezon öncesi hazırlık kampında Türk kulübü Fenerbahçe ile hazırlık maçında karşılaşacak.'' ifadeleri kullanıldı. Peki, Al Ittihad Fenerbahçe maçı ne zaman?
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk antrenmanını 8 Temmuz'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'a kadar burada çalışacak. Ardından yurt dışı kampı ve hazırlık maçları için Portekiz'e gidecek Fenerbahçe, 27 Temmuz'da yeniden İstanbul'a dönecek.
Fenerbahçe, 17 Temmuz'da Portimonense, 20 Temmuz'da Sunderland, 23 Temmuz'da Al-Ittihad ve 26 Temmuz'da ise Benfica ile hazırlık maçları yapacak.