Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, Portekiz'de Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Al-Ittihad, yeni sezon öncesi hazırlık kampında Türk kulübü Fenerbahçe ile hazırlık maçında karşılaşacak.'' ifadeleri kullanıldı. Peki, Al Ittihad Fenerbahçe maçı ne zaman?

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk antrenmanını 8 Temmuz'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'a kadar burada çalışacak. Ardından yurt dışı kampı ve hazırlık maçları için Portekiz'e gidecek Fenerbahçe, 27 Temmuz'da yeniden İstanbul'a dönecek.

Fenerbahçe, 17 Temmuz'da Portimonense, 20 Temmuz'da Sunderland, 23 Temmuz'da Al-Ittihad ve 26 Temmuz'da ise Benfica ile hazırlık maçları yapacak.