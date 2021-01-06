Al-Hilal, Atletico Madrid'den ayrılan Diego Costa'ya 17 milyon euro önerecek
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Al-Hilal, Atletico Madrid'den ayrılan Diego Costa'ya 17 milyon euro önerecek

06.01.2021 16:42 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:55

Atletico Madrid ile olan sözleşmesini fesheden ve adı Galatasaray ile anılan Brezilya asıllı İspanyol futbolcu Diego Costa, Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübü, 2,5 yıllık sözleşme karşılığında 17 milyon euroluk teklif yapacağı konuşuluyor.

Atletico Madrid ile olan sözleşmesini fesh eden Diego Costa'ya Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif geldiği belirtiliyor.

Portekizli kaynakların haberlerine göre Diego Costa'ya Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübünün 2,5 yıllık sözleşme karşılığında 17 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Atletico Madrid ile anlaşamadığı ve forma şansı bulmakta zorlandığı için ayrılık kararı alan Costa'nın bu yüksek teklif değerlendireceği ancak Avrupa'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Daha önce ismi Türk kulüpleriyle de geçen 32 yaşındaki golcü Diego Costa sezonun ilk yarısında oynadığı 7 maçta 2 gol atmıştı.

(Kaynak: Sporx)

Al-Hilal, Atletico Madrid'den ayrılan Diego Costa'ya 17 milyon euro önerecek
Haber Yorumları (1)
ERDEM: falcaoya verdiğimiz para kadar neresi dudak uçukltıyor tyoranlamadım
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