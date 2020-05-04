HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

AKTOB Başkanı Yağcı: "Sağlık odaklı seyahatler ön plana çıkacak"

AKTOB Başkanı Yağcı:
04.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:04

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen turizm ve seyahat endüstrisinin geleceğin gözde sektörü olmaya devam edeceğini, bu dönemde sağlık odaklı seyahatlerin ön plana çıkacağını bildirdi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen turizm ve seyahat endüstrisinin geleceğin gözde sektörü olmaya devam edeceğini, bu dönemde sağlık odaklı seyahatlerin ön plana çıkacağını bildirdi.

Yağcı, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tarihte bir ilk olduğunu, konuyu turizmdeki "Her şey dahil" sistemi odaklı tartışmanın doğru olmadığını vurguladı.

Salgının uluslararası boyutunu, tüketici talep ve eğilimleri temelinde değerlendirdiklerini belirten Yağcı, sektörün tüm kesimleri ve paydaşlarından konuyla ilgili yorum ve katkı beklediklerini aktardı.

Salgının seyahat endüstrisine olası etkilerini değerlendiren Yağcı, olayı günübirlik, sığ tartışmaların ötesinde uluslararası boyutu ve sektörün bütününü ele alan yaklaşımla değerlendirmek gerektiğini kaydetti.

Salgının uluslararası alanda ekonomi, sosyal, sektörel ve diğer birçok alanda değişikliklere neden olacağının konuşulduğunu aktaran Yağcı, "2016'daki krizin ardından iki iyi yıl geçirdik. Ardından bir de Thomas Cook krizi yaşadık. Ancak şu an içinde bulunduğumuz kriz için dünyanın yaşadığı en büyük salgın krizi diyebiliriz. Tüm dünyada hayat ve seyahatler durma noktasına geldi." ifadelerini kullandı.

"Misafirlerimizin istekleri önceliğimiz olacaktır"

Tarihi bir sürece tanıklık ettiklerine işaret eden Yağcı, salgından en fazla etkilenen sektörlerin başında seyahat ve turizm endüstrisinin geldiğini vurguladı.

Virüs sonrasındaki yeni dönemle ilgili dünyada radikal değişimlerden söz edildiğini hatırlatan Yağcı, şunları kaydetti:

"İnsanlar mutlaka seyahat edecekler. Turizm ve seyahat endüstrisi geleceğin gözde sektörü olmaya devam edecektir. Bu geçici dönemde sağlık odaklı seyahatler ön plana çıkacak. Biz de normalleşme sürecinde iş süreçlerimizde bu hassasiyetleri göz önüne alarak ne gerekiyorsa onu yapacağız. Hayatın normalleşmeye ve turizm faaliyetleri kademeli de olsa başladığında elbette misafirlerimizin istekleri önceliğimiz olacaktır. Şüphesiz sağlık odaklı hassasiyetler oluşacaktır. Bizler de iş süreçlerimizde bunlara uygun, bu döneme özel, asgari planlamaları yapacağız."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Haftaya yükselişle başlayan gram altın 385 liradan işlem görüyor Ekonomi
Haftaya yükselişle başlayan gram altın 385 liradan işlem görüyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor Ekonomi
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu Ekonomi
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Ekonomi
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı Ekonomi
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu Ekonomi
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,01'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,01'den işlem görüyor
Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu
Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sibel Can Demet Akalın Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Selçuk İnan Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: AKTOB Başkanı Yağcı: "Sağlık odaklı seyahatler ön plana çıkacak" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 15:48:20. #1.15#
title