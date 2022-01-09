Aksiyon dolu maçta kazanan çıkmadı! Beşiktaş, Rizespor'a diş geçiremedi

Beşiktaş iki kez öne geçti Rizespor iki kez yakaladı. Siyah-Beyazlılar, 26'da Batshuayi'nin penaltısıyla perdeyi açtı. İkinci yarıda 56. dakikada Pohjanpalo, Beşiktaş'ın hatasını affetmedi. 60'ta Beşiktaş'ın prensi Emirhan şık golle 2-1 yaptı. 69'da yine Pohjanpalo sahneye çıktı.

KARTAL İLK YARIYI DOMİNE ETTİ

Beşiktaş'ın ilk yarıda ortaya koyduğu futbol, herkesten takdir gördü. Siyah-Beyazlılar ilk yarının tek hakimiydi ama Batshuayi net fırsatları kaçırdı.

TARAFTAR BEĞENDİ

Siyah-Beyazlılar maçı kazanamadı ancak taraftarlar takımın ortaya koyduğu futboldan memnun kaldı. Süper Kupa'da 120 dakika ve penaltıları oynayan Kara Kartal'da yorgunluğun izleri görüldü.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maç sonu: 2-2

Dakika 90+: 7 dakika uzatma verildi. Beşiktaş uzatmalarda galibiyet için bastırıyor.

Dakika 86: Beşiktaş'ta da Montero ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

Dakika 86: Rizespor'da Gökhan Gönül, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Dakika 82: Beşiktaş'ta Güven Yalçın'ın yerine Gökhan Töre oyuna girdi.

Dakika 68: Maça tekrar denge geldi, Joel Pohjanpalo Beşiktaş karşısında beraberliği yakaladı. Durum 2-2

Dakika 60: Penaltı noktasında kendisini boşa çıkaran genç Emirhan, önüne düşen topu ters ayağıyla 90'a astı. Beşiktaş 2-1 öne geçti.

Dakika 56: Duran topta Ersin boşa çıktı, savunma ile anlaşamadı. Joel Pohjanpalo hatayı affetmedi, boş kaleye topu yuvarladı.

Dakika 46: Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor.

Dakika 39: Emirhan Ilkhan sol kanattan içeriye girmek isterken topa Gokhan Gonul ayak koydu ve top taca gitti, topu beşiktaş'a veren hakemi uyaran Emirhan Ilkhan topun kendisinden çıktığını söyledi ve rakipten alkış aldı.

Dakika 33: Pohjanpalo'nun sert şutunu Ersin kurtardı. Top kornere çıktı.

Dakika 26: VAR kontrolü sonrası Beşiktaş penaltı kazandı. Topun başına geçen Batshuayi, şık bir vuruşla ağları sarstı.

Dakika 17: Gökhan Gönül, Umut Meral'a yaptığı müdahalenin ardından maçtaki ilk sarı kartı gördü.

Dakika 13: Güven ve Batshuayi nefis verkaç yaptı. Boş kalan Batshuayi, topu kaleci Gökhan'a nişanladı.

Dakika 10: Ceza sahası dışından Güven'in yaptığı vuruş kalecide kaldı.

Dakika 9: Necip'in ortasında Emirhan İlkhan, uçarak kafa vuruşu yaptı. Top direkte patladı.

Dakika 2: Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'nin şutunda Gökhan Akkan köşeden topu çıkardı ve gole izin vermedi.

Dakika 1: Beşiktaş ilk atağını genç Emirhan'la yaptı. Top dışarda

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