Akşehir'de IPARD bilgilendirme toplantısı yapıldı

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Akşehir'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Konya İl Koordinatörlüğü tarafından IPARD hibe desteklemeleri hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

TKDK Konya İl Koordinatörü Yavuz Uysal, ??????? Akşehir Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda, IPARD 11. çağrı programı ve destekler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da ilçenin IPARD desteklerinden yeterince yararlanması için ziraat odası, ticaret odası ve ticaret borsasıyla birlikte ön yönlendirme, danışma ve bilgilendirmeler için bir büro oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Amacımız tüm hemşehrilerimizin bu hibelerden en fazla anlamda yararlanabilmesini sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Uysal ile Akkaya'nın yanı sıra, sivil toplum kuruşları temsilcileri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.