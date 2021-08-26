Akşehir 10 adet sentetik çim sahaya daha kavuşuyor
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Akşehir 10 adet sentetik çim sahaya daha kavuşuyor

Akşehir 10 adet sentetik çim sahaya daha kavuşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi işbirliği ile ilçede 10 mahalle daha sentetik çim sahaya kavuşuyor.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi işbirliği ile ilçede 10 mahalle daha sentetik çim sahaya kavuşuyor.

Akşehir ilçesi Engilli, Gedil, Gölçayır, Ilıcak, Kuruçay, Kozağaç Gözpınarı, Yaylabelen, Reis mahallelerine 9 adet açık ve Altuntaş Mahallesine de 1 adet kapalı olmak üzere toplam 10 adet çim yüzeyli futbol sahasının ihalesi yapılarak sahaların yapım çalışmaları başladı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi olarak merkez mahallelerde yaptıkları hizmet ve yatırımları dış mahallelerde de devam ettiklerini belirterek, "Daha önce Akşehirimizin Atakent, Yazla, Çakıllar, Adsız, Değirmenköy, Karahüyük, Karabulut, Ortaköy ve Çamlı Mahallelerinde yaptığımız sentetik çim sahaların ardından Engilli, Gedil, Gölçayır, Ilıcak, Kuruçay, Kozağaç Gözpınarı Yaylabelen, Reis ve Altuntaş Mahallelerimizde de sentetik çim sahalarımızın ihalesini yaparak çalışmaları başlattık. 20x40 metre boyutlarında olan sentetik çim yüzeyli futbol sahalarının ihalesi yapılmış olup 4 milyon 257 bin 280 TL bedel ile çalışmalar devam etmektedir. Şu an için sahalardaki çalışmaların yüzde 30'u tamamlanmıştır. 9 adeti açık, Altuntaş Mahallemizdeki kapalı olarak yapımı devam eden sentetik çim sahalarımız sayesinde bu mahallelerimizde yaşayan gençlerimiz ve çocuklarımızda spor yapma imkanına kavuşmuş olacaklardır. Değerli hemşehrilerimiz hizmetin en iyisine, en güzeline layıktır. Akşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın zihnen, bedenen ve sosyal yönden en iyi hizmetleri alması yaşam kalitesinin artırılması için hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz" dedi. - KONYA

Akşehir 10 adet sentetik çim sahaya daha kavuşuyor
Akşehir 10 adet sentetik çim sahaya daha kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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