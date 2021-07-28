Aksa Elektrik yılın ikinci çeyreğine ilişkin tüketim rakamlarını açıkladı
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Aksa Elektrik yılın ikinci çeyreğine ilişkin tüketim rakamlarını açıkladı

Aksa Elektrik yılın ikinci çeyreğine ilişkin tüketim rakamlarını açıkladı
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Çoruh ve Fırat bölgelerindeki 9 ilde 2 milyondan fazla aboneye elektrik tedarik hizmeti sunan Aksa Elektrik, bu yılın ikinci çeyreğine ait elektrik tüketim rakamlarını açıkladı.

Çoruh ve Fırat bölgelerindeki 9 ilde 2 milyondan fazla aboneye elektrik tedarik hizmeti sunan Aksa Elektrik, bu yılın ikinci çeyreğine ait elektrik tüketim rakamlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yılın nisan, mayıs ve haziran aylarında Fırat bölgesinde elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7'den fazla artarken, Çoruh bölgesinde düşüş gösterdi.

Buna göre, Çoruh bölgesinde toplam elektrik tüketimi nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre arttı, ancak mayıs ve haziran aylarında azaldı. Bölgenin toplam elektrik tüketimi geçen yılın nisan, mayıs ve haziran aylarına göre yüzde 0,34 düştü.

Çoruh ve Fırat bölgelerinde, geçen yılın ikinci çeyreğine göre abone sayısında da ortalama yüzde 3'lük artış olduğu kaydedildi.

Trabzon ve Rize'de tüketim arttı

Mesken, ticarethane ve sanayi abone grupları dahil edildiğinde, yılın ikinci çeyreğinde Çoruh bölgesinde Trabzon ve Rize'de geçen yılın aynı dönemine göre elektrik tüketimi artarken, Fırat bölgesinde yalnızca Tunceli'de elektrik tüketiminin azaldığı kaydedildi.

Meskenlerde elektrik tüketimi arttı

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinin bağlı olduğu Çoruh bölgesinde, geçen yılın nisan, mayıs ve haziran aylarına göre meskenlerdeki elektrik tüketiminde bu yıl artış kaydedildi. Artvin'de yüzde 3, Giresun'da yüzde 5, Gümüşhane'de yüzde 11, Rize'de yüzde 4 ve Trabzon'da ise yaklaşık yüzde 1 oranında artış yaşandı.

Fırat bölgesinde ise elektrik tüketimi geçen yıla göre büyük oranda arttı. Malatya'daki meskenlerde elektrik tüketimi yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11, Elazığ'da ise, yüzde 16 oranında artış gösterdi. Tunceli'de bu oran yüzde 3, Bingöl'de ise yüzde 10 olarak açıklandı.

Çoruh bölgesinde sanayi ve ticarethane grubunun elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 oranında düştü.

Fırat bölgesindeki sanayi ve ticarethane grubunda ise yılın ikinci çeyreğinde elektrik tüketiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artış kaydedildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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Aksa Elektrik yılın ikinci çeyreğine ilişkin tüketim rakamlarını açıkladı - Haberler Ekonomi
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