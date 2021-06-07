Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde çalışmalar sürüyor
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde çalışmalar sürüyor

Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci güç ünitesinde, reaktör bölümü iç koruma binasının üçüncü katmanının kurulduğu bildirildi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci güç ünitesinde, reaktör bölümü iç koruma binasının üçüncü katmanının kurulduğu bildirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, kaynaklı metal yapı olan iç koruma binasının üçüncü katmanının her birinin, 11,5 metre yüksekliğinde, 5,8 metre genişliğinde ve 13,4 ton ağırlığında 24 bölümden oluştuğu belirtildi.

Bölümlerin, daire uzunluğu 138 metre olan tek bir blok halinde birleştirildiği aktarılan açıklamada, "Yapının montaj işlemi, birinci güç ünitesinin reaktör bölümünün yanında yapıldı. Montajın tamamlanmasının ardından tüm kaynak bağlantılarının kalitesi ultrasonik teste tabi tutuldu. İç koruma binası üçüncü katmanının montajı, kurulum sırasında geometrik parametrelerin korunmasını gerektiren özel olarak geliştirilmiş bir teknoloji kullanılarak dünyanın en güçlü paletli vinçlerinden biri tarafından gerçekleştirildi. Belirtilen çaptan izin verilen sapma oranı 5 milimetreyi aşmadı." ifadeleri kullanıldı.

Reaktör binasının yüksekliğinin arttığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üçüncü katmanın kurulumundan sonra reaktör binasının yüksekliği 11,6 metre artarak 28.55 metreye ulaştı. Uzmanlar bu aşamanın tamamlanmasıyla birlikte, ikinci ve üçüncü katmanların birleştirilmesi, koruma binasının güçlendirilmesi ve betonlanması işlemlerine başlayacak. Betonun dökülmesinden sonra duvarlar 1,2 metre kalınlığında olacak. İç koruma binası toplam 4 katman ve 1 kubbeden oluşacak. Bina, tüm bileşenlerinin montajının tamamlanmasının ardından sızdırmazlık testinden de geçirilecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh de katmanın, tasarımda öngörülen konumunda kurulduğunu belirterek, "Ana inşaatın aşamalarının tamamlanması açısından iyi bir tempo yakaladık. Bir sonraki anahtar kurulum işlemleri bu yaz ikinci güç ünitesinde gerçekleştirilecek. Bunlar arasında reaktör şaftının betonarme kirişi, iç koruma binası ikinci katmanı ve destek kirişinin kurulması yer alacaktır. Üçüncü ünitede türbin binası temel plakasının betonlama işlemini tamamladık ve yakın zamanda reaktör binasının da temel plakası hazır olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Butckikh, Akkuyu NGS'nin reaktör binalarının iki katmanlı koruma binalarıyla donatılacağını, güçlendirilmiş betondan yapılan dış koruma binasının da her türlü olağanüstü dış etkiye dayanıklı şekilde tasarlandığını sözlerine ekledi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde çalışmalar sürüyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde çalışmalar sürüyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde çalışmalar sürüyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde çalışmalar sürüyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde çalışmalar sürüyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde çalışmalar sürüyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde çalışmalar sürüyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde çalışmalar sürüyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde çalışmalar sürüyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde çalışmalar sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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