Akkışla Gençlikspor genel kurulu yapıldı
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Akkışla Gençlikspor genel kurulu yapıldı

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Akkışla Gençlikspor genel kurulu yapıldı

Kayseri Birinci Amatör Küme ekiplerinden Akkışla Gençlikspor'da yapılan 4. Olağan Genel Kurulda Kahraman Akbal yeni başkan oldu.

Kayseri Birinci Amatör Küme ekiplerinden Akkışla Gençlikspor'da yapılan 4. Olağan Genel Kurulda Kahraman Akbal yeni başkan oldu.

Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen 4.Olağan Genel Kurul'da divan, gündem maddelerine üyelere tek tek sundu. Genel Kurula Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Akkışla Dernek Başkanımız Selvettin Uluç, ASKF Başkanı Mutlu Önal ve kulüp üyeleri katıldı. Tek liste ile giren seçimi kazanan Kahraman Akbal Akkışla Gençlikspor'un yeni kulüp başkanı oldu.

Olağan Genel Kurulun ardından Akkışla Gençlikspor yeni yönetimi şu şekilde oluştu;

Kahraman Akbal (Başkan), Yalçın Güner, Muhsin İnce, Timur Zengin, Bekir Yüce, Ferhat Tuncay, Ömer Poyraz, Denetim Kurulu üyeleri Erdem Gönültaş, Ünsal Nurettin Aslaner ve Özkan Harman

Akkışla Gençlikspor Kulübünden yapılan açıklamada, " Girebolu diyarı Akkışla Gençlik ve Spor Kulübümüzün 4. Olağan Genel Kuruluna Akkışla Belediye Başkanımız Ayhan Arslan, Akkışla Dernek Başkanımız Selvettin Uluç, Manavuz Dernek başkanımız Veli Uçar, Gömürgen Dernek Başkanımız Timur Zengin, Kullu Dernek Başkanımız - Ali Beyazıt, futbolcu ve üyelerimizin katılımlarından dolayı teşekkür ederiz" denildi. - KAYSERİ

Akkışla Gençlikspor genel kurulu yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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