Akiş GYO “United Nations Global Compact”a üye oldu
Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi için üyelik süreci başarıyla tamamlandı.
10.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:18
Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi için üyelik süreci başarıyla tamamlandı.
Kaynak: Dunya.com