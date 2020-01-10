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Akiş GYO “United Nations Global Compact”a üye oldu

Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi için üyelik süreci başarıyla tamamlandı.

10.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:18
Akiş GYO “United Nations Global Compact”a üye oldu

Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın, Küresel İlkeler Sözleşmesi için üyelik süreci başarıyla tamamlandı.

Kaynak: Dunya.com

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