AKINCI TİHA TSK'ya teslim edildi! Kontrol masasının başına ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan geçti
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AKINCI TİHA TSK'ya teslim edildi! Kontrol masasının başına ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan geçti

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleştirilen törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilen AKINCI TİHA'nın kontrol odasına geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki önemli kozlarından biri haline gelmesi beklenen AKINCI TİHA, bugün resmen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunuldu. Savunma sanayi alanında yaşanan bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da AKINCI'nın kontrol odasına giderek, ilk denemeleri bizzat gerçekleştirdi.

TİHA'YI KONTROL ETTİ

Türkiye'nin gururu olan Bayraktar Akıncı TİHA'nın TSK'ya teslim edildiği törende özel anlar da yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TİHA'nın kontrol odasına geçerek BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan bilgi aldı. Erdoğan diğer yandan bir süreliğine TİHA'nın kontrolünü de sağladı.

AKINCI TİHA TSK'ya teslim edildi! Kontrol masasının başına ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan geçti

İLK UÇUŞU DA TAKİP ETT

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile de TİHA üzerine kısa bir süre sohbet eden Başkan Erdoğan kontrol odasında çekilen hatıra fotoğrafının ardından TİHA'nın ilk uçuşunu izlemek için kontrol odasından ayrıldı.

AKINCI TİHA TSK'ya teslim edildi! Kontrol masasının başına ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan geçti
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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AKINCI TİHA TSK'ya teslim edildi! Kontrol masasının başına ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan geçti - Haberler Ekonomi
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