AKINCI PT-3 orta irtifa testini başarıyla tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AKINCI PT-3 orta irtifa testini başarıyla tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AKINCI PT-3 orta irtifa testini başarıyla tamamladı

İlk milli Taarruzi İnsansız Hava Aracı "AKINCI PT-3" orta irtifa testini başarıyla tamamladı.

İlk milli Taarruzi İnsansız Hava Aracı "AKINCI PT-3" orta irtifa testini başarıyla tamamladı. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI PT-3'ün havalanma görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) 3'üncü prototipi PT-3'ün orta irtifa testi başarıyla tamamlandı. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI PT-3'in orta irtifa testini video mesajla sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda AKINCI PT-3" orta irtifa testini başarıyla tamamladığını açıkladı. Bayraktar, paylaşımında "AKINCI PT-3 bir testi daha başarıyla tamamladı. Hani nasıl desem; Orta irtifada da akıyor. Semalarımızda hür ve özgür " ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Nur Sürer Hazal Kaya İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mesut Özil Ersun Yanal Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksaray Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AKINCI PT-3 orta irtifa testini başarıyla tamamladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 16:36:45. #1.15#
title