Akın Çorap Giresunspor'da Savunmaya Takviye

TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, stoper Aykut Demir ile anlaştı.



Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ yaptığı yazılı açıklamada, uzun uğraşlar sonucunda 29 yaşındaki tecrübeli stoper Aykut Demir ile anlaşmanın sağlandığını bildirdi.



Bozbağ'ın açıklamasında, "A Milli Takım da dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde 49 kez milli formayı taşıyan oyuncu, 190 maç da Süper Lig'de forma giymiştir. Kariyerinde ilk defa TFF 1. Lig'de mücadele edecek oyuncumuza Giresunspor'umuzun zorlu mücadelesine ortak olmayı kabul ettiği için teşekkür eder, omuz omuza koşacağımız hedeflerde başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.