Akın Barhan vefat etti

Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyesi, eski kaleci ve teknik direktör Akın Barhan vefat etti.

Akın Barhan vefat etti

Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyesi, eski kaleci ve teknik direktör Akın Barhan vefat etti.
TFF'den yapılan açıklamada, "Eski Genç Milli Takım futbolcusu, eski TFF Yönetim Kurulu Üyesi, eski kaleci ve teknik direktör Akın Barhan'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Akın Barhan'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA
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