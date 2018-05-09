Akıllı Kentler-Bir Başarı Öyküsü Remourban" Konferansı Gerçekleşti

Anadolu Üniversitesi'nde, HORIZON 2020-REMOURBAN Avrupa Birliği Projesi kapsamında düzenlenen "Akıllı Kentler-Bir Başarı Öyküsü REMOURBAN" konulu konferans Öğrenci Merkezi Salon 2009'da gerçekleştirildi.

Demir Enerji Danışmanlık Şirketi'nden Makine Yüksek Mühendisi Caner Demir'in konuşmacı olarak katıldığı konferansa ilgi yoğun oldu. Konferansın açılışında konuşan proje paydaşlarından Anadolu Üniversitesi Proje Yöneticisi ve Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Yörükoğulları, "Projemiz, kentlerin yeniden düzenlenmesi ve modernizasyonu ile ilgili. Kentleşmenin getirdiği birtakım sorunlar var ve bunların düzeltilmesi için 1990'lardan itibaren akıllı kent gibi yeni kavramlar ortaya çıktı. Avrupa Birliğinin en büyük projelerinden biri olan bu projede biz de üniversite birimi olarak yer alıyoruz. Amaçlarımızdan biri de bu projelerde öğrencileri çalıştırarak Avrupa Birliği Projeleri hakkında tecrübe kazanmalarını sağlamak" dedi.

Proje ile ilgili bilgilendirme yaptığı konuşmasında Caner Demir, "Projemiz, pek çok uygulamanın bir arada yer aldığı bir demo halinde şu anda. Yeni ve örnek teşkil edecek uygulamalar yapmaya çalışıyoruz. Temel amacımız ise kentin bir parçasını alıp burada hem enerji dönüşümünü gerçekleştirmek hem de yenilenebilir enerjiye geçişini sağlamak. Sonrasındaki amaç ise bütün bu enerji altyapısının bilişim teknolojileriyle uyum sağlaması ve iyi bir uygulama örneği oluşturmak. Hedefimiz, uzun vade de bu örneği çoğaltmak" ifadelerini kullandı.

Tepebaşı Belediyesi Avrupa Birliği Proje Koordinatörü Murat Aksu ise proje ile ilgili görüşlerini, "Proje sayesinde sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamayı amaçlıyoruz. Projenin özelliklerinden biri dünyanın en büyük sivil araştırma programı olması. Bilimsel ve teknolojik araştırma kapasitesini arttırmak için uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön vermek de hedeflerimizden biri" sözleri ile ifade etti. - ESKİŞEHİR