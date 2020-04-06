AKİB mart ayında 913 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan kırılmalara rağmen mart ayında 913 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan kırılmalara rağmen mart ayında 913 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Kaynak: Dunya.com