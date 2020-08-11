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Akhisarspor yeni sezon için toplanıyor

TFF 1. Lig'de mücadele veren Akhisarspor, gelecek sezon için yarın sahaya iniyor.

Akhisarspor yeni sezon için toplanıyor
11.08.2020 10:34 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:38

TFF 1. Lig'de mücadele veren Akhisarspor, gelecek sezon için yarın sahaya iniyor. Yeşil-Siyahlılar Muhammet Reis ve Ergin Keleş ile yollarını ayırdıktan sonra iç transferde çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Cem Kavçak önderliğinde toplanacak yeşil-siyahlılarda kamp programı ise tam netlik kazanmadı. Takımda yabancı oyuncuların uçak seferlerindeki gecikmelerden dolayı geç kalabileceği bildirilirken diğer oyuncuların yarın tesislerde olması bekleniyor.

Cocalic'de durum belirsiz

Geçen sezonun başarılı isimlerinden sözleşmesi devam eden 33 yaşındaki defans oyuncusu Cocalic'in durumunun ise belirsizliğini koruduğu bildirildi. Gelecek sezon için ilk olarak gelecek teklifleri değerlendirecek olan Cocalic, Akhisarspor yönetimi ile de gelecek hafta içinde masaya oturması bekleniyor. Akhisarspor'un en istikrarlı oyuncusu geçen sezon yeşil-siyahlı forma ile ligde 33 maça çıkarken 1 de gol kaydetti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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