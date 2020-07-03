Akhisarspor'un gençleri var TFF 1. Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara sonrası kulüpte çıkan 12 pozitif virüs vakasının gölgesinde oynadığı ilk maçta Altay'a yenilerek Süper Lig yarışında havlu atmanın eşiğine kadar gelen Akhisarspor, Ümraniyespor ve İstanbulspor randevularında gençleriyle pes etmedi.

TFF 1. Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara sonrası kulüpte çıkan 12 pozitif virüs vakasının gölgesinde oynadığı ilk maçta Altay'a yenilerek Süper Lig yarışında havlu atmanın eşiğine kadar gelen Akhisarspor, Ümraniyespor ve İstanbulspor randevularında gençleriyle pes etmedi. Ümraniyespor'u yıllarca farklı kulüplerde kiralık oynadıktan sonra yuvaya dönen 23 yaşındaki Bertuğ'un 87. dakikada bulduğu 1. Lig kariyerindeki ilk golle 1-0 yenen Akhisar, dün de İstanbulspor'u kritik deplasmanda Ali Kaan'la geçti. Altyapıdan 2 yıl önce profesyonel yapılan 20 yaşındaki futbolcu, İstanbul deplasmanında ikinci yarıda oyuna girip takımının kaderini değiştirdi.

Profesyonel kariyerinin ilk golünü maçın 83. dakikasında kaydederek 1-0'lık galibiyetle altın değerinde 3 puanı getiren Ali Kaan, takımını yarışta tuttu. Milyonluk golcülerin arasında galibiyet golünü kaydeden genç futbolcu, ilçenin Süper Lig umutlarını artırdı. Akhisarspor üst üste 2 galibiyetle ligde son 3 maça 51 puanla dördüncü sırada girdi. İkinci sıradaki Adana Demirspor'la arasında 3 puan fark kalan Akhisar, kalan 3 maçta 3'te 3 yapıp rakiplerinin takılmasını bekleyecek. Akigo'da 19 Haziran'daki koronavirüs testleri pozitif çıktığı için 14 gün karantina altına alınıp Altay ve Ümraniyespor maçları kaçıran teknik direktör Yılmaz Vural ve futbolcular Burhan, Ergin ve Vrsajevic'in dönmesi de takımın moralini artırdı.

Kaynak: DHA