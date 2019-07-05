Akhisarspor, kaleci Gökhan Değirmenci ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Boluspor'dan kaleci Gökhan Değirmenci'yi kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan Değirmenci ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Altay'da profesyonel futbol hayatına başlayan 30 yaşındaki kaleci, daha önce Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Göztepe, Gaziantepspor ve son olarak Boluspor'da forma giydi.

Kariyerinde Türkiye'de çeşitli lig kategorilerinde 186 müsabakaya çıkan file bekçisi, kalesinde 227 gol gördü.

Kaynak: AA