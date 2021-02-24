Akhisarspor-İstanbulspor: 0-1
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Akhisarspor-İstanbulspor: 0-1

24.02.2021 21:01 | Son Güncelleme: 24.02.2021 21:05
Akhisarspor-İstanbulspor: 0-1

STAT: Spor Toto AkhisarHAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Oğuz Terzi (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx)AKHİSARSPOR: Lukac (x) - Semih (xx), Doğukan (xx), Göksu (xx), Kadir (x), Lawal (xx), Onurcan (x) (Dk. 88 Mert), Akwo Ayuk Taku (xx) (Dk. 80 Çekdar x), Cihat (x) (Dk. 69 Hasan Ali xx), Alya Toure (xx) (Dk.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Oğuz Terzi (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx)AKHİSARSPOR: Lukac (x) - Semih (xx), Doğukan (xx), Göksu (xx), Kadir (x), Lawal (xx), Onurcan (x) (Dk. 88 Mert), Akwo Ayuk Taku (xx) (Dk. 80 Çekdar x), Cihat (x) (Dk. 69 Hasan Ali xx), Alya Toure (xx) (Dk. 87 Nsima Peter), Delarge (x) (Dk. 69 Bertuğ x)İSTANBULSPOR: Ljubic (xxx)- Melih (xxx), Atchom (xx), Wellington (xxx), Ali Yaşar (xxx), Uygar Mert (xx) (Dk. 68 Levent xx), Kerem (xxx) (Dk. 82 Ali Dere), Eslem (xxxx), Abazaj (xx) (Dk. 59 Mehmet Uslu xx), Ethemi (xx) (Dk. 60 Tayyip Ebrar xx), İbrahim (xx) (Dk. 68 Koray xx)GOL: Dk. 13 Eslem Öztürk (İstanbulspor)SARI KARTLAR: Cihat, Doğukan (Akhisarspor) - Wellington (İstanbulspor)Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattından kurtulamayan Akhisarspor, üst üste 4'üncü mağlubiyetini evinde İstanbulspor'dan aldı: 0-1.Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 13'üncü dakikada Eslem Öztürk attı. Ligde ara transfer döneminde yenilediği kadrosuyla da kötü gidişi durduramayan Akhisarspor, bu skorla 19 puanla düşme barajında kaldı. İstanbulspor ise 3 maçlık yenilgi serisine son vererek 43 puanla Play-Off hattında yeniden 3'üncü sıraya tırmandı.13'üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen İstanbulspor atağında Melih ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Eslem'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.54'üncü dakikada Akhisarspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasında sıfıra kadar inen Ayuk'un çevirdiği top Delarge'ın şutu defanstan döndü. Delarge'ın ön direkte tekrar önünde bulup tamamlamak istediği top yan ağlarda kaldı.81'inci dakikada ev sahibinden Hasan Ali'nin kullandığı serbest vuruş kaleci Ljubic'in üstüne gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve İstanbulspor deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış GEZİCİ

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