Akhisarspor deplasmanda
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta istikrarsız sonuçlar alan Akhisarspor, yarın Kırklarelispor deplasmanında galibiyet arayacak.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta istikrarsız sonuçlar alan Akhisarspor, yarın Kırklarelispor deplasmanında galibiyet arayacak.
Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a deplasmanda uzatmalar sonucunda 3-1 yenilerek elenen Akhisarspor'un grupta 17, Kırklarelispor'un ise 19 puanı bulunuyor.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Haberi Kaydet