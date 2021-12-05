Akhisarspor deplasmanda - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akhisarspor deplasmanda

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Akhisarspor deplasmanda

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta istikrarsız sonuçlar alan Akhisarspor, yarın Kırklarelispor deplasmanında galibiyet arayacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta istikrarsız sonuçlar alan Akhisarspor, yarın Kırklarelispor deplasmanında galibiyet arayacak.

Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a deplasmanda uzatmalar sonucunda 3-1 yenilerek elenen Akhisarspor'un grupta 17, Kırklarelispor'un ise 19 puanı bulunuyor.


TFF'de Nihat Özdemir dönemi bitiyor mu? Yakında kopacak kıyametin sinyalini Burak Elmas verdi

TFF'de Nihat Özdemir dönemi bitiyor mu? Yakında kopacak kıyametin sinyalini Burak Elmas verdi

 Son Dakika: Türk futbolu çalkalanıyor! Burak Elmas'tan çok konuşulacak 'istifa' sözleri

Son Dakika: Türk futbolu çalkalanıyor! Burak Elmas'tan çok konuşulacak 'istifa' sözleri

 Hakem atamalarında büyük skandal! Türk futbolunu derinden sarsacak gerçeği Rıdvan Dilmen ifşa etti

Hakem atamalarında büyük skandal! Türk futbolunu derinden sarsacak gerçeği Rıdvan Dilmen ifşa etti

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title