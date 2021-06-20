Akhisarspor'da Yılmaz'dan 3 yıllık imza

TFF 1'inci Lig'den 11 yıl sonra 2'nci Lig'e düşmenin acısını yaşayıp Türkiye Futbol Federasyonu'na küme düşmenin koronavirüs pandemisi nedeniyle kaldırılması için yaptığı başvurudan da sonuç alamayan Akhisarspor, teknik direktörlük görevine Muhammet Yılmaz'ı getirdi.

TFF 1'inci Lig'den 11 yıl sonra 2'nci Lig'e düşmenin acısını yaşayıp Türkiye Futbol Federasyonu'na küme düşmenin koronavirüs pandemisi nedeniyle kaldırılması için yaptığı başvurudan da sonuç alamayan Akhisarspor, teknik direktörlük görevine Muhammet Yılmaz'ı getirdi. Takımda geçen sezon Fırat Gül ayrıldıktan sonra son haftalarda teknik direktörlük yapıp umutları çok azalan yeşil-siyahlıların küme düşmesine engel olamayan Yılmaz, 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Muhammet Yılmaz'ın Akhisar Belediyesi Yılmaz Atabarut Tesislerinde düzenlenen imza törenine Akhisarspor Başkanı Evren Özbey, yönetim kurulu üyeleri Zekeriya Güneş ve Serhat Özbey de katıldı. Yılmaz daha önce Balıkesirspor ve geçen sezon Akhisarspor'da teknik direktör Mesut Dilsöz'ün yardımcılığını yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı