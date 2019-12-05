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Akhisarspor'da Başkan Eryüksel görevi devretti

TFF 1. Lig'de mücadele veren Akhisarspor'da 10 yılı aşkın süredir başkanlık görevini yürüten Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu toplantısında görevini Asbaşkan Fatih Karabulut'a devretti.

05.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:48
Akhisarspor'da Başkan Eryüksel görevi devretti

TFF 1. Lig'de mücadele veren Akhisarspor'da 10 yılı aşkın süredir başkanlık görevini yürüten , yönetim kurulu toplantısında görevini Asbaşkan 'a devretti.


Akhisarspor'un Asbaşkanlık görevini yürüten Fatih Karabulut, takımın yeni başkanı oldu. 10 yıldır takımın başkanlığını yürüten Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu toplantısında görevi Asbaşkan Fatih Karabulut'a devretti. Eski başkan Eryüksel'in yeni yönetimde asbaşkanlık görevini yürüteceği öğrenildi. Ege temsilcisi, 10 yılı aşkın süredir koltukta oturan Hüseyin Eryüksel yönetiminde tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkıp 7 yıl düşmeden mücadele ederken 2 , 2 Süper Kupa finali oynadı. Akhisar, bu dönemde 2018 yılındaki finallerde Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı tarihinde ilk kez kazanmayı başardı.


Yeni yönetim kurulu henüz değişen başkanlık göreviyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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