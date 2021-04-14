Akhisarspor: 3-1
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Akhisarspor: 3-1

Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI - Haberler | Spor
Akhisarspor: 3-1

STAT: Yeni Adana HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xxx), Deniz Turgut (xx), Hüseyin Aylak (xx)ADANASPOR: Karacic (xx) - Furkan (xx), Evren (xx), Donkor (x), Canberk (xx), Uğurcan (xxx), Umut (xx) (Dk.65 Atalay (x), Celil (xx) (Dk.78 Serhat (?), Ahmethan (xx) (Dk.87 Kingsley (?), Fıratcan (xx) (Dk.

STAT: Yeni Adana 

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xxx), Deniz Turgut (xx), Hüseyin Aylak (xx)ADANASPOR: Karacic (xx) - Furkan (xx), Evren (xx), Donkor (x), Canberk (xx), Uğurcan (xxx), Umut (xx) (Dk.65 Atalay (x), Celil (xx) (Dk.78 Serhat (?), Ahmethan (xx) (Dk.87 Kingsley (?), Fıratcan (xx) (Dk.65 Berkan (x), Ozegovic (xxx) (Dk.87 Hüseyin (?)AKHİSARSPOR: Lukac (xx)- Semih (xx) (Dk.70 Taku (?), Doğukan (xx), Göksu (xx), Kadir (xx), Mert (xx) (Dk.69 Bertu (?), Yusuf Cihat (xx), Sissoko (xx), Çekdar (xx), Dzon (xx), Peter (xx),GOLLER: Dk.2 Uğurcan, Dk.26 (P) ve Dk.66 Ozegovic (Adanaspor) - Dk.58 Donkor (k.k) (Akhisarspor)SARI KARTLAR:  Ozegovic, Furkan, Hüseyin (Adanaspor) - Dzon, Doğukan, Bertuğ (Akhisarspor)TFF 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Adanaspor sahasında Akhisarspor'u 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.2'nci dakikada Adanspor'da serbest vuruş kullanan Celil topu içeri ortaladı. Uğurcan'ın kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.25'inci dakikada Adanaspor'da Celil, orta sahadan aldığı topla ceza sahası içerisine kadar girdi. Akhisarspor'da Yusuf'un müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.26'ncı dakikada penaltı kazanan Adanaspor'da Ozegovic topun başına geldi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.İlk yarı Adanaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle son buldu.58'inci dakikada Akhisarspor'da soldan Çektar'ın ceza sahası içerisine gönderdiği ortada ters vuruş yapan Donkor, topu kendi kalesine gönderdi: 2-1.66'ncı dakikada Adanaspor'da ceza sahası içerisinde Berkan'ın verdiği ara pasta buluşan Ozegovic düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak farkı 2'ye çıkarttı: 3-1.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adanaspor sahasında Akhisarspor'u  3-1 yendi.

- Adana
Akhisarspor: 3-1
Akhisarspor: 3-1
Akhisarspor: 3-1
Akhisarspor: 3-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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