Akhisarspor 2-0
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Akhisarspor 2-0

06.12.2020 21:10 | Son Güncelleme: 06.12.2020 21:15
Akhisarspor 2-0

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Burak Şeker (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx), Murat Tuğberk Curbay (xx) ADANA DEMİRSPOR: Zubas (xx)- Tarık (?) (Dk.8 Süleyman (xx) (Dk.85 Semih (?),Tayyip (xx), (Rassoul (xx), Mehmet Uslu (xx), Traore (xx), Hasan (xx), Sinan (xxx) (Dk. 72 Gökhan (x), Erkan (xxx) (Dk.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx), Murat Tuğberk Curbay (xx) ADANA DEMİRSPOR: Zubas (xx)- Tarık (?) (Dk.8 Süleyman (xx) (Dk.85 Semih (?),Tayyip (xx), (Rassoul (xx), Mehmet Uslu (xx), Traore (xx), Hasan (xx), Sinan (xxx) (Dk. 72 Gökhan (x), Erkan (xxx) (Dk.85 Sedat (?), Dibba (xx), Mehmet (xx) (Dk.72 Yunus (xAKHİSARSPOR: Milan Lukac (xx)- Vrsajevic (xx), Alperen (xx), Rotman (xx), Musa (xx), Ali Kaan (xx) (Dk.82 Gökmen (xx), Çekdar (xx), Mert (x) Dk. 45 İrfan (xx), Kadir (xx)(Dk.71 Bertuğ (?), Doğukan (xx), Taha (?) (Dk. 15 Onurcan (xx) (Dk.71 Bora (?)GOLLER: Dk. 45+2 Sinan, Dk. 59 Erkan (Adana Demirspor)SARI KARTLAR: Traore, Rassoul (Adana Demirspor), Rotman, Musa (Akhisarspor)

TFF 1'inci Lig 12'nci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Akhisarspor'u 2-0 mağlup etti.20'nci dakikada topla buluşan Dibba, ceza sahasına kadar girerek sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Lukac topu kurtardı.45+2'nci dakikada ceza sahası dışında Adana Demirspor'da topla buluşan Sinan kontrollü bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-0İlk yarının son dakikasında golle buluşan Adana Demirspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.59'uncu dakikada Adana Demirspor'da serbest vuruş kullanan Mehmet Uslu'nun ortasına kafa vuruşu yapan Erkan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-070'inci dakikada Adana Demirspor'da Hasan, düzgün ve sert vuruşu sonrası meşin yuvarlak kalecide kaldı.Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşma Adana Demirspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

 


- Adana
Akhisarspor 2-0
Akhisarspor 2-0
Akhisarspor 2-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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