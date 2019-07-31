Akhisarlı güne sporla uyandı

Akhisar Belediyesi, güne daha zinde ve sağlıklı bir şekilde başlamak isteyen vatandaşlar için 'Güne sporla uyan' etkinliğini hayata geçirdi.

Akhisar Belediyesi, sağlıklı yaşam için spor yapmak isteyen vatandaşlara, profesyonel eğitmenler eşliğinde sabah sporuna başladı. Şehir Stadyumu'ndaki sabah sporu davetine giden Akhisarlılar, uzman eğitmenler eşliğinde güne spor yaparak başladı.

Zinde Yaşam Kulübü adı altında her hafta pazar günü yapılan doğa yürüyüşlerine ek olarak hafta içi pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 'Güne sporla uyan' etkinliği, hava şartları elverdiği sürece yaz mevsimi boyunca devam edecek.

Akhisar Şehir Stadyumu'nda yapılacak program kapsamında 1. Seans 06.45'de, ikinci seans ise 07.15'de başladı. Yarım saatlik yürüyüş programını tamamlayan tüm vatandaşlar, seanslara ücretsiz olarak katılıyor.

Yapılan seanslarda açma germe hareketleri, kültür fizik hareketleri, eklemlerin güçlendirilmesi, doğru nefes alma ve meditasyon teknikler yapılıyor. Akhisar Belediyesi'nde görevli uzman spor eğitmenleri tarafından koordine edilen 'Güne sporla uyan' etkinliği, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, etkinliği hayata geçiren Başkan Besim Dutlulu'ya teşekkürlerini iletti. - MANİSA

Kaynak: İHA