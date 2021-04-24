Akhisar'ın futbolcu olmayan Onyebueke'ye sözleşme imzalatmasından takımın hocası Dilsöz de haberdar değilmiş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akhisar'ın futbolcu olmayan Onyebueke'ye sözleşme imzalatmasından takımın hocası Dilsöz de haberdar değilmiş

Akhisar'ın futbolcu olmayan Onyebueke'ye sözleşme imzalatmasından takımın hocası Dilsöz de haberdar değilmiş
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

FIFA kayıtlarına göre futbolcu olmayan 20 yaşındaki Nijeryalı Martins Chisom Onyebueke'ye ara transfer döneminde 6 aylık sözleşme imzalatıp hiç oynatmayan TFF 1'inci Lig ekibi Akhisarspor'da Teknik Direktör Mesut Dilsöz'den dikkat çeken açıklama geldi. Dilsöz, "Böyle bir futbolcuyu hiç görmedim. Ben de haberlerden tanıdım. Bana haber verilmedi, tesiste bile kalmadı" dedi.

FIFA kayıtlarına göre futbolcu olmayan Nijeryalı Martins Chisom Onyebueke'ye ara transfer döneminde 6 aylık sözleşme imzalatıp hiç oynatmayan TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'da skandalın yankıları büyümeye devam ediyor.

Akhisar'ın futbolcu olmayan Onyebueke'ye sözleşme imzalatmasından takımın hocası Dilsöz de haberdar değilmiş!

"TESİSLERDE KALMADI"

Yeşil-siyahlılarda Onyebueke transfer edildiği dönemde teknik direktörlük yapan Mesut Dilsöz, böyle bir oyuncuyu hiç görmediğini, transferinden haberi bile olmadığını öne sürdü. Onyebueke'nin takımla hiç antrenmana çıkmadığını söyleyen Mesut Dilsöz, "Tesislerde kalan böyle bir futbolcu yoktu. Benim dönemimde hiç antrenmana çıkmadı. O dönem böyle bir isimle sözleşme imzalandığından çıkan haberlerle haberim oldu" dedi.

"FARKLI BİR DURUM OLABİLİR"

Dilsöz cümlesini şöyle sürdürdü: Zaten haberlere göre futbolcu değilmiş. Olayda farklı bir durum olabilir. O dönem fazla fazla oyuncu alındı. Alınan çoğu genç futbolcu 1'nci Lig'de oynayabilecek kapasitede değildi

Akhisar'ın futbolcu olmayan Onyebueke'ye sözleşme imzalatmasından takımın hocası Dilsöz de haberdar değilmiş!

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Vedat Bilgin Meral Akşener Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Cem Yılmaz Hande Erçel
Spor Muslera Ali Koç Ömer Ali Cenk Tosun Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Akhisar'ın futbolcu olmayan Onyebueke'ye sözleşme imzalatmasından takımın hocası Dilsöz de haberdar değilmiş - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 17:31:55. #1.16#

title