Akhisar'ın futbolcu olmayan Onyebueke'ye sözleşme imzalatmasından takımın hocası Dilsöz de haberdar değilmiş

FIFA kayıtlarına göre futbolcu olmayan 20 yaşındaki Nijeryalı Martins Chisom Onyebueke'ye ara transfer döneminde 6 aylık sözleşme imzalatıp hiç oynatmayan TFF 1'inci Lig ekibi Akhisarspor'da Teknik Direktör Mesut Dilsöz'den dikkat çeken açıklama geldi. Dilsöz, "Böyle bir futbolcuyu hiç görmedim. Ben de haberlerden tanıdım. Bana haber verilmedi, tesiste bile kalmadı" dedi.

FIFA kayıtlarına göre futbolcu olmayan Nijeryalı Martins Chisom Onyebueke'ye ara transfer döneminde 6 aylık sözleşme imzalatıp hiç oynatmayan TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'da skandalın yankıları büyümeye devam ediyor.

"TESİSLERDE KALMADI"

Yeşil-siyahlılarda Onyebueke transfer edildiği dönemde teknik direktörlük yapan Mesut Dilsöz, böyle bir oyuncuyu hiç görmediğini, transferinden haberi bile olmadığını öne sürdü. Onyebueke'nin takımla hiç antrenmana çıkmadığını söyleyen Mesut Dilsöz, "Tesislerde kalan böyle bir futbolcu yoktu. Benim dönemimde hiç antrenmana çıkmadı. O dönem böyle bir isimle sözleşme imzalandığından çıkan haberlerle haberim oldu" dedi.

"FARKLI BİR DURUM OLABİLİR"

Dilsöz cümlesini şöyle sürdürdü: Zaten haberlere göre futbolcu değilmiş. Olayda farklı bir durum olabilir. O dönem fazla fazla oyuncu alındı. Alınan çoğu genç futbolcu 1'nci Lig'de oynayabilecek kapasitede değildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı