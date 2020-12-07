Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı

2021'de geçerli olacak asgari ücret için görüşmeler başlarken, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediyedeki en düşük işçi maaşının 3 bin 100 TL olacağını açıkladı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 2021 yılında Akhisar Belediyesi'nde çalışan işçilerin alacağı ücreti açıkladı. Sosyal medyadan mutlu haberi paylaşan Başkan Dutlulu, "2021 yılında yüzler gülsün diye belediyemizde çalışan emekçilerimizin asgari ücreti 3.100 TL'den az olmayacak. Darısı tüm Türkiye'deki emekçi kardeşlerimizin başına" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

İŞVERENE MALİYETİ 3 BİN 458 LİRA

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı