Akenerji cinsiyet eşitliği hedefiyle PWN üyesi oldu
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Akenerji cinsiyet eşitliği hedefiyle PWN üyesi oldu

07.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:02
Akenerji cinsiyet eşitliği hedefiyle PWN üyesi oldu

Akenerji, iş hayatında fırsat eşitliği ve cinsiyet dengesini destekleme yönündeki politikaları kapsamında Professional Women's Network'e kurumsal üye oldu.

Akenerji, iş hayatında fırsat eşitliği ve cinsiyet dengesini destekleme yönündeki politikaları kapsamında Professional Women's Network'e kurumsal üye oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 3'ünü üreten Akenerji iş hayatında cinsiyet eşitliğini güçlendirmek amacıyla yeni bir adım attı.

Bu kapsamda şirket, kadınların iş hayatında sürdürülebilir bir şekilde var olmalarını sağlama ve liderler olarak yükselmelerini destekleme yönünde misyonlara sahip Professional Women's Network'e (PWN İstanbul) kurumsal üye oldu.

Bu yıl itibarıyla Akenerji genel merkezinde kadın yönetici oranı yüzde 42, kadın çalışan oranı ise yüzde 50 seviyesinde bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, iş hayatında cinsiyet dengesiyle fırsat eşitliğini bir şirket politikası olarak benimsediklerini ve bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarına aktif olarak desteklerini sürdüreceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İş hayatında cinsiyet dengesine ulaşmayı hızlandırmak gibi önemli bir vizyonla hareket eden Professional Women's Network'e kurumsal üye olarak destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Akenerji olarak genel merkezimizde yakaladığımız yüzde 42'lik kadın yönetici oranımızın da konuyu ne derece içselleştirdiğimizi anlatması bakımından kıymetli buluyoruz. Fırsat eşitliği konusundaki bu hassasiyetimizin, PWN İstanbul gibi kurumlarla yaptığımız iş birlikleriyle daha da güçlenmesini ve bu vesileyle toplumumuza katkı sunabilmeyi umut ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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