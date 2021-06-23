Akedaş'tan verimli enerji kullanımı için çevrimiçi sempozyum
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Akedaş'tan verimli enerji kullanımı için çevrimiçi sempozyum

Akedaş'tan verimli enerji kullanımı için çevrimiçi sempozyum
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. tüketicilerinin kaliteli ve verimli enerji kullanımı için çevrimiçi sempozyum düzenleyerek sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. tüketicilerinin kaliteli ve verimli enerji kullanımı için çevrimiçi sempozyum düzenleyerek sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Kahramanmaraş ve Adıyaman temsilcileri ile bir araya gelen Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. çevrim içi; "Acil Durumlarda Optimum Anahtarlamalar ile Fider Ölçekli Adalar Oluşturularak Kritik Yüklerin ve Santrallerin Tedarik Sürekliliğinin Artırılması" konulu Ar-Ge Projesiyle ilgili sempozyum düzenledi.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. ev sahipliğinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve EPRA'nın desteğiyle gerçekleşen sempozyumda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), TEİAŞ ve EÜAŞ gibi Kamu temsilcileri, Dokuboy Tekstil, Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Arıkan Mensucat gibi Kojenerasyon santral temsilcileri, ELDER, Elektrik Dağıtım Şirketi temsilcileri, Ulusal ve Uluslararası Üniversitelerden akademik temsilciler ve AKEDAŞ'tan katılımcılar yer aldı.

Moderatörlüğünü N. Didar Akar'ın üstlendiği, Ar-Ge Merkezi Müdür Vekili Ezgim Çelik'inde söz aldığı sempozyumun açılış konuşması, AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz tarafından yapıldı.

Proje hakkında kısa bilgilendirme yapmak için Proje Koordinatörü Ali Osman Köksal söz aldı. Ar-Ge Merkezi yöneticisi Ali Osman Köksal'ın fikri olarak doğan proje, 2020 Ocak döneminde EPDK tarafından kabul edildi. Kabul edildikten sonra hızlıca çalışmalarına başlanılan projenin koordinatörlüğü yine Ali Osman Köksal tarafından yapılarak Haziran başı itibari ile tamamlandı.

Sempozyumda, EPRA temsilcileri Dr. Osman Bülent Tör, Dr. Saeed Teimmourzadeh ve Burak Özçelik "Mikro şebeke nedir, mikro şebeke faydaları nelerdir, mikro şebekede iletim-dağıtım koordinasyonu, gerilim-frekans ve koruma koordinasyon uygulamaları, uluslararası örnekler ve proje çıktılarına dayalı mevzuatsal öneriler" konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Merak edilen soruların da sorulduğu sempozyumda, "Projenin Faz-2 saha yönünde denenmesi için proje başvurusu yapılması gerekliliği, iletim-dağıtım koordinasyonun Faz-2 projesinde ele alınması gerekliliği, kontrol röleleri ile ilgili ayrı bir proje başvurusu yapılabileceği gibi çıktılar ortaya çıktı ve mevzuatla ilgili öneriler konusunda karşılıklı istişareler yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Akedaş'tan verimli enerji kullanımı için çevrimiçi sempozyum
Akedaş'tan verimli enerji kullanımı için çevrimiçi sempozyum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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