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Akdeniz Üniversitesi pandemi bölümünde çalışan işçilere de ek ödeme yaptı

Akdeniz Üniversitesince, pandemi bölümünde çalışan işçilere de ek ödeme yapıldığı bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi pandemi bölümünde çalışan işçilere de ek ödeme yaptı
15.05.2020 10:54 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:54

Akdeniz Üniversitesince, pandemi bölümünde çalışan işçilere de ek ödeme yapıldığı bildirildi.

Hak İş Antalya İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi pandemi servisinde görev yapanların haklarıyla ilgili hastane ve üniversite yönetimi tarafından çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Akdeniz Üniversitesinde hemşire, sağlık memuru, teknisyen, tıbbi sekreter, danışman, hasta bakıcı, temizlik görevlisi ve atık görevlisi kadrosunda bulunan personele, küresel salgınla mücadeleye katkılarından dolayı bir defaya mahsus teşvik ödemesi yapıldı.

Acil serviste ve pandemi servisinde çalışan tıbbi sekreterlere brüt 1250 lira, pandeminin ilk günlerinde hasta kontrolünde görevlendirilen danışmanlar, temizlik görevlileri ve hasta bakıcılar, sağlık personelini taşıyanlar ile personel ve hastaların yemeklerini hazırlayan mutfak görevlilerine brüt 1000 lira ödendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Hak İş Antalya İl Başkanı Muhammed Talha Kandil, Akdeniz Üniversitesinin ilklere imza atmakla bilindiğini ifade etti.

Kandil, şunları kaydetti:

"Gönül isterdi ki hastane çalışanlarının tamamı, pandemi servisindekiler kadar olmasa bile böyle bir imkandan faydalanabilsin ancak bu haliyle de arkadaşlarımıza yapılan ödeme bizleri mutlu etti. Ödemelerden pandemi servisinde çalışan 758 arkadaşımız faydalandı. Umarız Akdeniz Üniversitesinin bu davranışı örnek teşkil eder. Pandemi sürecinde sadece doktor ve hemşirelerin değil, tüm sağlık çalışanlarının beraber çalışmakta olduğu unutulmamalı."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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