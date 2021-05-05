Akçansa yurt içi satış hacmini yüzde 13 artırdı
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Akçansa yurt içi satış hacmini yüzde 13 artırdı

Akçansa yurt içi satış hacmini yüzde 13 artırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Akçansa, iç pazarın canlanma işaretleri verdiği yılın ilk çeyrek döneminde yurt içi satış tonajını yüzde 13 artırdığını açıkladı.

Akçansa, iç pazarın canlanma işaretleri verdiği yılın ilk çeyrek döneminde yurt içi satış tonajını yüzde 13 artırdığını açıkladı. Şirketin söz konusu dönemde toplam satış geliri 527,3 milyon TL'ye ulaşırken, geçen yıl yüzde 4 olan FAVÖK de yüzde 14,1'e yükseldi.

Yapı malzemeleri şirketi Akçansa, 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide gelir tablosu ve döneme ait mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre yılın ilk çeyrek döneminde şirketin satış geliri 527,3 milyon TL, net kar 24,8 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 4 olan FAVÖK, 2021 yılında yüzde 14,1'e; net kar marjı ise yüzde 4,7'ye çıktı.

İç pazardaki satışlar 800 bin tona ulaştı

Şirket, Ocak-Mart döneminde toplam 711 bin ton çimento ve klinker ihracatı gerçekleştirirken; şirketin ihracat geliri TL bazında yüzde 7 artış gösterdi. İnşaat sektörünün gelecek aylarda canlanacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesi nedeniyle iç satışlar artış gösterdi. Geçen yıl toplam 706 bin ton iç satış gerçekleştiren şirketin bu yılın aynı dönemindeki satışı yüzde 13 oranında artışla 800 bin tona ulaştı.

Akçansa Genel Müdürü M. Zeki Kanadıkırık, pandeminin oluşturduğu zorlukların yılın ilk çeyreğinde de devam ettiğine dikkat çekerek, "Tüm dünya ekonomilerini etkileyen sıkıntılara rağmen şirket olarak, ilk 3 ayda satış gelirimizi 527,3 milyon TL'ye, net karımızı da 24,8 milyon TL'ye çıkararak başarılı bir performans gösterdik. Olumlu gelişmelere bağlı olarak, yılın ilerleyen dönemlerinde içeride ve dışarıda daha iyi performans kaydetmek için hep birlikte çalışacağız" dedi.

"İşimizin kaynağında gelecek için sorumlu çalışma var"

Akçansa için finansal performans kadar sürdürülebilir gelecek adına yapılan çalışmaların da önem taşıdığını vurgulayan Kanadıkırık, sözlerine şöyle devam etti: "Dünyamızın ve gelecek nesillerin yarınlarını umutla yeşertme hedefiyle çalışıyoruz. Fabrikalarımızda üretimde kullandığımız suyun yüzde 85'ini geri kazanıyoruz. Üretim aşamalarında daha fazla oranda alternatif yakıt, biyokütle kullanımı ve enerji verimliliği gibi uygulamalarla karbon ayak izini düşürüyoruz. Türkiye'de alternatif yakıt kullanım oranı yüzde 8 iken, şirketimizde 2021 yılının ilk çeyreğinde tüm fabrikalarımızda bu oran yüzde 17 olarak sektör ortalamasının üstünde gerçekleşti. Atıkları kaynak olarak kullanarak döngüsel ekonomiye katkı sağlarken, müşterilerimize yenilikçi çözümler ve iklim dostu düşük karbonlu ürünler sunmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde sektörde ilk 2030 Sürdürülebilirlik Hedeflerimizi açıklayarak, sürdürülebilirlik yönetiminin etkin olarak uygulanması konusundaki kararlılığımızın altını bir kez daha çizeceğiz. 6 ana başlık altındaki 36 performans göstergesinden oluşan hedeflerimiz çalışanlar, çevre ve toplum için şirketimizin sürdürülebilirlik yolculuğuna rehberlik edecek." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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