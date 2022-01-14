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Akçadağ'ın altın eldivenleri şampiyon

Akçadağ'ın altın eldivenleri şampiyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Malatya'nın Akçadağ Halk Eğitim Merkezi Boks Kursu sporcularından Hatice Akbaş 52 kiloda ve Rabia Topuz ise 50 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Akçadağ Halk Eğitim Merkezi Boks Kursu sporcularından Hatice Akbaş 52 kiloda ve Rabia Topuz ise 50 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

U-22 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kırşehir'de yapıldı. Kırşehir Spor Salonunda gerçekleştirilen U-22 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Kırşehir il protokolü, boks severler ve 750 erkek ve katın sporcu katıldı. Zorlu müsabakaların yapıldığı U-22 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na, Akçadağ Halk Eğitim Merkezi Boks Kursu'ndan boks Antrenörü Kerem Akbaş ve sporcular Hatice Akbaş ve Rabia Topuz katıldı. Bu önemli şampiyonada ringe çıkan Akçadağ Halk Eğitim Merkezi Boks Kursu boksörlerinden Hatice Akbaş 52 kiloda ve Rabia Topuz ise 50 kiloda rakiplerini mağlup ederek, şampiyon oldu.

Akçadağ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Mehmet Pektaş, Akçadağ Halk Eğitim Merkezi Boks Kursu boksörlerinden Hatice Akbaş ve Rabia Topuz'un her müsabakada olduğu gibi Kırşehir'de gerçekleştirilen U-22 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda da büyük başarı gösterdiğini belirterek, her iki boksörü başarılarından dolayı tebrik etti. Pektaş, Hatice Akbaş ve Rabia Topuz'un Akçadağ'a ve Malatya'ya büyün bir gurur yaşattığını söyledi. - MALATYA

Akçadağ'ın altın eldivenleri şampiyon

Akçadağ'ın altın eldivenleri şampiyon

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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