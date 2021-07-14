Akbank'ın ardından Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü! Müşteriler kısa süreliğine işlem yapamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akbank'ın ardından Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü! Müşteriler kısa süreliğine işlem yapamadı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Akbank'ın ardından Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü. Ancak kamu bankasındaki arıza kısa sürede düzeltildi ve sistem normale döndü. Saat 14.00 sıralarında gerçekleşen kesinti sonrası; bankanın internet şubesi, mobil şubesi ve ATM'leri kısa süreliğine hizmet dışı kaldı.

Geçtiğimiz günlerde Akbank'ta yaşanan 2 günlük sistem arızasının ardından benzer bir arıza da Ziraat Bankası'nda yaşandı.

HİZMET KESİNTİSİ YAŞANDI

Kamu bankasında bugün saat 14.00 sıralarında teknik bir arıza yaşandı. Arıza nedeniyle Akbank'ta olduğu gibi Ziraat Bankası'nda da hizmet kesintisi yaşandı. Bankanın internet şubesi, mobil şubesi ve ATM'leri hizmet dışı kaldı.

SORUN KISA SÜREDE ÇÖZÜLDÜ

Kesinti Akbank da olduğu gibi çok uzun sürmedi. Kısa süre içinde sorun çözülürken, işlemler normal seyrine döndü. Ziraat Bankası'ndan konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Akbank'ın ardından Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü! Müşteriler kısa süreliğine işlem yapamadı
Akbank'tan müşterilerine gönül alma hediyesi: 31 Temmuz'a kadar para transferi, para çekme ve yatırma ücretsiz
Akbank'tan müşterilerine gönül alma hediyesi: 31 Temmuz'a kadar para transferi, para çekme ve yatırma ücretsiz
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Haber Yorumları (1)
ÇINAR SARAÇ: Ziraat bankası bir saat BİLE sürmedi Akbank milleti 2 gün rezil etti
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Şevval Sam İlyas Tetik Melisa Döngel Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Salih Uçan Şenol Güneş Alper Yılmaz Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akbank'ın ardından Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü! Müşteriler kısa süreliğine işlem yapamadı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 16:02:55. #1.15#

title