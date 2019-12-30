Akbank GM Binbaşgil: 2020 ekonomimiz ve sektörümüz açısından olumlu bir yıl olacak

30.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:55

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, 2020'nin ekonomi ve sektör açısından olumlu bir yıl olacağını belirterek, "Bankalarımızın ekonomimizin gelişimine katkıda bulunacak iştahı ve sermaye yeterlilik oranı var." dedi.