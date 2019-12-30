Akbank GM Binbaşgil: 2020 ekonomimiz ve sektörümüz açısından olumlu bir yıl olacak
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, 2020'nin ekonomi ve sektör açısından olumlu bir yıl olacağını belirterek, "Bankalarımızın ekonomimizin gelişimine katkıda bulunacak iştahı ve sermaye yeterlilik oranı var." dedi.
30.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:55
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, 2020'nin ekonomi ve sektör açısından olumlu bir yıl olacağını belirterek, "Bankalarımızın ekonomimizin gelişimine katkıda bulunacak iştahı ve sermaye yeterlilik oranı var." dedi.
Kaynak: Dunya.com