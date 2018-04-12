Akbank Düşünce Kulübü 10 Yaşında

Akbank Düşünce Kulübü üyeleri, bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen proje yarışmasında, bankaların hangi ekosistemlere nasıl dahil olabileceğini ele aldı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank Düşünce Kulübü üyeleri, bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen proje yarışmasında, bankaların hangi ekosistemlere nasıl dahil olabileceğini ele alarak yeni iş birlikleri ve servis modelleri önerdiler.

Akbank Düşünce Kulübü üyelerinin çalışmaları, 4 Nisan tarihinde gerçekleşen finalde farklı sektörlerden uzmanlar, gazeteciler ve Akbank yöneticilerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucu, bu yılın birincisi seçilen Koç Üniversitesi'nden Doğan Can YYeğiner, Harvard Yaz Okulu ödülünü kazandı. Yine Koç Üniversitesi'nden Özlem Tetik ikinci olurken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Beril Manav üçüncü olarak Akbank hediye çeklerinin sahibi oldular. Akbank Düşünce Kulübü 10. yılında bu yılın kazananıyla birlikte toplam 31 üyesini Harvard Yaz Okulu'nda eğitime göndermiş olacak.



Sabancı Center'da gerçekleştirilen ödül törenine Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil'in yanı sıra Akbank İnsan Kaynakları ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce ile Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Oğuz Babüroğlu da katıldı. Ayrıca, farklı iş birimlerinden Akbank yöneticileri ile kulübe önceki senelerde dahil olmuş pek çok üye de ödül töreninde yer aldı.



Açıklamada törendeki açıklamalarına yer verilen Akbank İnsan Kaynakları ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, tüm projelerin birbirinden iyi olduğunu, dereceye giren öğrencileri belirlemekte çok zorlandıklarını ve her bir projenin çok ufuk açıcı ve ilham verici olduğunu belirterek, öğrencilere ve jüriye katılımları için teşekkür etti.



Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Oğuz Babüroğlu da, Akbank Düşünce Kulübü'nün önemine değinerek, Akbank Düşünce Kulübü'nün içindeki "düşünce" vurgusuna dikkati çekti.