Akbank çalışma saatleri! 2021 Mayıs Akbank mesai saatleri!
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Akbank çalışma saatleri! 2021 Mayıs Akbank mesai saatleri!

Akbank çalışma saatleri! 2021 Mayıs Akbank mesai saatleri!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Akbank tam kapanma döneminde şubelerin açılış-kapanış saatlerine ilişkin açıklama yaptı. Peki, 2021 Mayıs Akbank mesai saatleri nedir?

Akbank müşterilerine tam kapanma döneminde şubelerin mesai saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, Akbank çalışma saatleri! İşte, açıklama…

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ!

Akbank'ın açıklamasında "Sevgili Akbanklı, sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde 6-7-10 ve 11 Mayıs 2021 tarihlerinde 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30, 12 Mayıs 2021 tarihinde 09.00 - 12:30 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Diğer günlerde ise 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edeceğiz. İşlemlerinizi Akbank Mobil, Akbank Internet, 444 25 25 no'lu Musteri Iletişim Merkezimiz ve ATM'lerimizden gercekleştirebilirsiniz" denildi.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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