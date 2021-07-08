Akbank 2 gün boyunca mağdur olan müşterilerine 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek
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Akbank 2 gün boyunca mağdur olan müşterilerine 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

2 gün boyunca yaşanan sistem sıkıntısı nedeniyle hizmet veremeyen Akbank'ta tüm kanallar bu sabah itibarıyla yeniden hizmete açıldı. Bankanın resmi Twitter hesabından yapılan yeni paylaşımda ise tüm şubelerin 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde, öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet vereceği aktarıldı.

Türkiye'nin bankacılık devlerinden Akbank'ta 2 gündür devam eden sistem sorunu binlerce müşteriyi mağdur ederken, hiçbir şekilde hizmet alamayan müşterilerin sosyal medya üzerinden gösterdikleri tepki de oldukça sert olmuştu.

TÜM KANALLAR YENİDEN HİZMETE AÇILDI

Anabilgisayardaki teknik arızadan kaynaklanan sorun bu sabah itibarıyla çözülürken, bankada internet ve mobilin devreye girmesiyle tüm kanallar yeniden hizmete açıldı. Akbank'tan gece saatlerinde yapılan paylaşımda, kanalların titizlikle yakından izlenmeye devam edildiği ifade edildi.

Paylaşım şu şekilde;

Akbank 2 gün boyunca mağdur olan müşterilerine 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek

BUGÜN VE YARIN KESİNTİSİZ HİZMET VERİLECEK

Bu sabah itibarıyla Akbank'tan yapılan yeni açıklama ise tüm şubelerin 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilere öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet vereceği aktarıldı. Açıklama şu şekilde;

Akbank 2 gün boyunca mağdur olan müşterilerine 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek

DİĞER BANKA ATM'LERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERDE ALINAN KOMİSYON İADE EDİLECEK

Akbank, internet sitesine giren müşterilerine yönelik de bir bilgilendirme yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Ekstre ödemesi 06.07.2021 veya 07.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından 08.07.2021 tarihine ötelenecektir.

Kredi taksit tarihi 06/07/2021 - 07/07/2021 olan bireysel kredilerde ödeme yapılamaması sebebiyle ilgili günler için işleyen gecikme faizi iade edilecektir.

Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 - 07.07.2021 olan ticari krediler için ilgili günlerde faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.

Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.

Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart ile yapılacak para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir.

BİNLERCE MÜŞTERİ MAĞDUR OLDU

Binlerce müşterisi bulunan banka, yazılım güncellemesinin ardından "teknik sorun" yaşamış ve çok sayıda kişi 2 gündür herhangi bir işlem yapamadığı için büyük mağduriyet yaşamıştı.

Akbank 2 gün boyunca mağdur olan müşterilerine 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek
2 gündür binlerce müşterisi mağdur olan Akbank'ta tüm kanallar yeniden hizmete açıldı
2 gündür binlerce müşterisi mağdur olan Akbank'ta tüm kanallar yeniden hizmete açıldı
Akbank 'teknik sorunu' kısmen çözdü! ATM'leri yeniden hizmet vermeye başladı
Akbank "teknik sorunu" kısmen çözdü! ATM'leri yeniden hizmet vermeye başladı
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Akbank 2 gün boyunca mağdur olan müşterilerine 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek - Haberler Ekonomi
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