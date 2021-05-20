Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta vergi arttı; benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi
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Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta vergi arttı; benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta vergi arttı; benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasının sona ermesinin ardından akaryakıttan alınan ÖTV oranları artırıldı. ÖTV benzinde yüzde 54, motorinde yüzde 78, LPG'de ise yüzde 188 oranında arttı. Bunun sonucunda bugünden itibaren benzinin litre fiyatına 55 kuruş, motorine 67 kuruş, LPG'ye ise 35 kuruş zam geldi.

Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergi oranı artırıldı. İlgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere EPDK, bir süre önce dağıtım şirketlerinin akaryakıt fiyatları üzerindeki spekülasyonunu önlemek adına tavan fiyat uygulaması başlatmış. Uygulama 17 Mayıs'ta sona ermişti. Tavan fiyat uygulamasının sona ermesiyle ÖTV fiyatları yeniden düzenlendi.

ÖTV'DEKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Düzenlemeye göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi oranı yüzde 54 artışla 0.86 TL'den 1 lira 33 kuruşa çıkarıldı. 98 oktan kurşunsuz benzininin özel tüketim vergisi de yüzde 54 artışla litre başına 1.02 TL'den 1 lira 58 kuruşa yükseltildi.

Motorindeki ÖTV'deki artışı yüzde 78'i aşarken 78 kuruş olan ÖTV litrede 1 lira 29 kuruşa, sıvılaştırılmış petrol gazı olan LPG'den alınan ÖTV ise yüzde 188 artışla 28 kuruştan 81 kuruşa yükseltildi.

AKARYAKIT FİYATLARINA BÜYÜK ZAM

Düzenleme sonrası EPGİS'in açıklamasına göre benzinde 55, motorinde 67 LPG de 35 kuruş/litre pompa fiyatlarında yansıyacak şekilde zam yapıldı.

Akaryakıtta vergi arttı; benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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