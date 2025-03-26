Akaryakıta zam! 26 Mart AKARYAKIT FİYATLARI Motorin fiyatları kaç TL oldu?

Akaryakıta zam geldi mi? 26 Mart 2025 akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Son günlerde artan döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatları, akaryakıt zamlarını yeniden gündeme taşıdı. 26 Mart 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarına yeni zamlar yansıtıldı.

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

Petrolün varil fiyatının geçen hafta 70 doların üzerine çıkması ve Türkiye'de döviz kurlarının rekor kırmasının ardından tüm akaryakıt grupları için zam gündeme gelmişti. Benzine gelen 1,51 liralık zammın ardından motorinin litre fiyatında da 1,42 TL fiyat artışı yapıldı.

AKARYAKIT FİYATLARI 26 MART

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 46,72 TL

Motorin: 46,83 TL

LPG: 27,59 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 46,57 TL

Motorin: 46,71 TL

LPG: 26,99 TL

Ankara'da akaryakıt fiyatları

Benzin: 47,27 TL

Motorin: 47,57 TL

LPG: 27,49 TL

İzmir'de akaryakıt fiyatları

Üç büyük şehir arasında en yüksek akaryakıt fiyatları İzmir'de ölçüldü:

Benzin: 47,64 TL

Motorin: 47,93 TL

LPG: 27,34 TL