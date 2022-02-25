Akaryakıta okkalı zam geldi, vatandaşlar istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akaryakıta okkalı zam geldi, vatandaşlar istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu

Haberler.com, Servet Uzun - Ekonomi
 - Güncelleme:

Rusya'nın Ukrayna'ya havadan ve karadan saldırmasının ardından brent petrolün varili 100 doları aşarak son 8 yılın yüksek seviyesine yükseldi. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynayan petrol fiyatlarının bu denli artması akaryakıt fiyatlarına rekor zammı kaçınılmaz kıldı. Bugün benzinin litresine 1 lira 61 kuruş, motorinin litresine ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. Bu zamdan sonra vatandaşlar akaryakıt istasyonlarının önünde kuyruk oluşturdu.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı tanımasından kısa süre sonra Ukrayna'ya saldırdı. Saldırıdan sonra brent petrolün varili 100 doları aşarak 8 yılın zirvesine çıktı. Bu gelişme Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

İSTASYONLARDA KUYRUK

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 1 lira 61 kuruş, motorine ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam, pompaya yansıyacak. Ancak vatandaşlar, gece yarısından itibaren geçerli olacak zamlı tarife üzerinden akaryakıt almak istemeyince istasyon önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Akaryakıta okkalı zam geldi, vatandaşlar istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu

BENZİN VE MOTORİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 15,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,85 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 15,15 liradan 16,76 liraya, İzmir'de 15,26 liradan 16,87 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükselecek.

Akaryakıta okkalı zam geldi, vatandaşlar istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu

Akaryakıta okkalı zam geldi, vatandaşlar istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu

Akaryakıta okkalı zam geldi, vatandaşlar istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu

Son dakika: Savaş akaryakıtı da vurdu! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı aştıSon dakika: Savaş akaryakıtı da vurdu! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı aştı

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Akaryakıt, Motorin, Benzin, Zam, Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title