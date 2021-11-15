Akaryakıta bir zam daha geliyor! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak - Haberler Ekonomi
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Akaryakıta bir zam daha geliyor! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG oto gaza 25 kuruş zam bekleniyor. Fiyat artışının ardından LPG'nin litresi İstanbul'da 6,89 liradan, Ankara'da 6,92 liradan, İzmir'de ise 6,78 liradan satılacak.

Uluslararası piyasalarda fiyat artışı ve dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak akaryakıta üst üste zamlar gelmeye devam ediyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, bu kez de LPG oto gazda bir fiyat artışı olacak. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 25 kuruş zam bekleniyor.

PÜİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Uluslararası fiyat artışları ve dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak 16.11.2021 Salı gününden geçerli olmak üzere oto gaz grubunda 25 kuruş civarı fiyat artışı beklenmektedir. Ancak artışın ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili karar üst makamlarca verilmektedir."

LPG OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

25 kuruşluk zammın gerçekleşmesi durumunda İstanbul'da 6,64'ten satılan oto gazın fiyatı 6,89'a yükselecek. Oto gazın litresi Ankara'da 6.67'den 6.92'ye, İzmir'de ise 6.53'ten 6.78'e çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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Yorumlar (6)
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:iyi oluyor oy veren garibanlara , binemesinler şahine doğana kartala skodaya unoya
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Emrah Tosunoglu:Kendim ettim kendim buldum gül gibi sararıp soldum eyvah eyvah...... Neşet Ertaş....
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corci:destuuuur
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