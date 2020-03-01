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Akar ve komutanlar sıfır noktasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınırın sıfır noktasına gelerek birliklerde incelemelerde bulundu.

01.03.2020 08:58 | Son Güncelleme: 01.03.2020 08:58
Akar ve komutanlar sıfır noktasında

Milli Savunma Bakanı , beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral , Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınırın sıfır noktasına gelerek birliklerde incelemelerde bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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